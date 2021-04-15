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Саленко: Луческу все одно, яку команду очолювати

Сьогодні 21:09 117 0
Спеціаліст поділився очікуваннями від матчу Шахтар - Динамо
Саленко: Луческу все одно, яку команду очолювати
#Саленко, #Луческу

Джерело - zbirna.com.

Навіть чотири очки різниці між лідерами УПЛ є досить солідною перевагою для українського чемпіонату.

Про це заявив колишній нападник київського Динамо і збірної України Олег Саленко.

"Тут все просто. Якщо Динамо виграє або не програє, то киян можна буде вітати із чемпіонством. Нереально буде впустити таку вигоду у чотири тури до закінчення першості. Якщо ж переможе Шахтар, то, можливо, десь інтрига і з'явиться, але знову ж таки, навіть чотири очки - досить солідну перевагу для українського чемпіонату.

Для кого матч більш принциповий - для Динамо або Мірчі Луческу? Я б не розділяв ці поняття. Луческу - професіонал, і йому все одно, яку команду очолювати. Він хоче добиватися результату, і поки у нього з Динамо це виходить. Думаю, кияни зіграють в обережний футбол, оскільки їм немає сенсу стрімголов бігти вперед. А Шахтар, своєю чергою, зараз не в тих кондиціях, щоб показувати атакувальну та видовищну гру. У майбутньому поєдинку все буде залежати від того, хто припуститься більшої кількості помилок", - зазначив Саленко.

Матч Шахтар - Динамо відбудеться в суботу, 17 квітня, в Києві на НСК Олімпійський. Початок о 19:30.

Раніше, Шахтар планує модернізувати НСК Олімпійський.

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