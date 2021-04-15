Шахтар планує модернізувати НСК Олімпійський

На Олімпійському планують заміни трав'яного покриття одразу після завершення поточного сезону.

Про це розповів директор департаменту експлуатації Шахтар-Сервіс Вадим Гунько.

"Газон в цілому покращує свої кондиції, скажімо так. Ми для цього робимо все можливе. Наші агрономи спільно з агрономами НСК Олімпійський проводять і вже провели низку стандартних заходів. Ті, які провели місяць тому, зараз дають про себе знати – насіння проростає. Внесені комплексні добрива теж дають свій результат.

Візуально газон стає трохи кращим, але всі розуміють, що він має певну планку, певну межу, вище якої не може стрибнути. Він не може проявити всі свої характеристики, оскільки є низка істотних недоліків.

Ми, як і раніше, налаштовані зробити повну реконструкцію газону – систему посилення, заміну на гібридний, посилений газон. Це буде відразу після останніх матчів на НСК в травні", – розповів Гунько.