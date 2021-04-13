Денисов: У Кобіна волосся дибки на голові від того, що відбувається у Минаї

Львівський Рух переміг Минай і втратив звання аутсайдера.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Якщо спуститися в підвал турнірної таблиці зі свічкою, де ніколи не горить світло або його не включають, там, в підвалі, можна почути звук води, що капає. Це зовсім не проблема з водопроводом або каналізацією, це сльози уболівальників Миная після матчу проти Руха. І саме Минай опустився на останню сходинку в турнірній таблиці.

Затертий до штампів, але актуальний, як затертість на модних джинсах, підходить до цього матчу девіз Хто більше хотів, той і переміг. При всій повазі, рівень команд не дає нам можливість говорити про естетику гри, але ми, мабуть, і не чекаємо цього від Руха або Миная. А ось відсутність бажання - це непробачно. Рух дійсно бажав і хотів, а Минай виглядав, як невміло танцюючий хлопець на дискотеці: дивишся і розумієш, що на повільний танець з красивою дівчиною шансів у такого хлопця немає.

Ми всі спілкуємося з Васею Кобіним, у нього волосся дибки на голові від того, що відбувається, коли він йшов. Хто сьогодні точно засне в гарному настрої, з чим ми його і вітаємо, це президент Руха Григорій Козловський. У нього тиждень видався просто не те щоб адреналіновий, скоріше, інфарктний. Ми всі знаємо, що у нього горіла будівля, яка знаходитися на території Академії Руха. На щастя, ніяк не постраждала всередині будівля. Він розповідав, що вже навіть меблі були всередині виставлені. Але гар всередину приміщення не потрапив. Будівельна бригада визнала, що це їх вина і будуть своїм коштом це ремонтувати. Згорів дах, будівля збереглася, Рух переміг і втратив звання аутсайдера", - сказав Денисов.