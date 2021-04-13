 Денисов: У Кобіна волосся дибки на голові від того, що відбувається у Минаї | Футбол | Champion.com.ua
Ягупова вдруге поспіль визнана MVP сезону у жіночій Євролізі
Сьогодні 15:15 350
Денисов: У Кобіна волосся дибки на голові від того, що відбувається у Минаї
Сьогодні 18:24 881
ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 18:05 994
Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків
Сьогодні 15:01 328
Ф'юрі назвав переможця бою Усик - Джойс
Сьогодні 11:31 5431
Іван Редкач: Три роки в США жив як собака
Сьогодні 09:36 7563
Бондар: Тайсон вчинив просто некоректно
Сьогодні 09:12 2496
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру
Сьогодні 08:22 2163
Динамо хоче повернути Ярмоленка
Вчора 20:39 2209
Маліновський лідирує у рейтингу місяця ТОП-гравців Європи
Вчора 20:09 1099
Блоги
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів Valeriy Ruchka
Вчора 18:39 1556
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців Valeriy Ruchka
Вчора 17:37 745
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 17:24 310
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 1081
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 784
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування Андрій Твердохліб
10.04.2021 19:55 2897
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1 Андрій Твердохліб
10.04.2021 19:48 2163
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
10.04.2021 16:17 4669
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі Андрій Твердохліб
10.04.2021 14:11 721
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
10.04.2021 13:34 1387
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:40 Футбол Призначено арбітрів на матчі 22 туру УПЛ 174
19:25 Футбол Кассано: Президент Інтера повинен гнати Конте 354
19:09 Футбол Вербич спростував чутки про те, що не зіграє в нинішньому сезоні 334
19:00 Беттінг Прогноз на матч Челсі – Порту: 13 квітня 2021 974
19:00 Беттінг Прогноз на матч ПСЖ – Баварія: 13 квітня 2021 854
19:00 Беттінг Промокод 1xbet україна * 1XMAX * - бонус на перший депозит 2020 23849 1
18:54 Бокс Ф'юрі: Вайлдер переможе будь-якого, якщо він не знищений, як Кличко 503
18:40 Футбол Лідс найближчим часом продовжить контракт з Б'єлсою 318
18:24 Футбол Денисов: У Кобіна волосся дибки на голові від того, що відбувається у Минаї 881
18:11 Футбол Зідан: Через моє прізвище у мене багато проблем 610
18:05 Пряма трансляція ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 994
17:57 Футбол Реал Фарма зіграла внічию з Дніпром у 17 турі Другої ліги 444
17:40 Бокс Шелестюк кинув виклик Абдукахорову 726
17:25 Футбол Три ТОП-клуби цікавляться лідером Лаціо 586
17:09 Футбол Алієв: Я не вірив у коронавірус, а нині повірив 755
16:55 Футбол Епіцентр розгромив Рубікон у 17 турі Другої ліги 619
16:39 Футбол Безус оцінив шанси потрапити до заявки збірної України на Євро-2020 804
16:24 Футбол Алієв: Я піднімав руку на дружину? А навіщо було мене дряпати? 1278
16:11 Футбол Лідер Атлетіко отримав чергову травму 857
16:02 Футбол Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 756
15:56 Бокс Редкач - Прогрейс: онлайн-трансляція 736
15:55 Теніс На Ролан Гаррос відбулися зміни у форматі турніру 810
15:52 Пряма трансляція Челсі - Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 760
15:41 Блог Алієв: Я - мужик, а не тьолка, тому й матюкаюсь 406 4
15:41 Футбол Тренер Ювентуса перед відставкою хотів позбутися Роналду 1071

Денисов: У Кобіна волосся дибки на голові від того, що відбувається у Минаї

Сьогодні 18:24 881 0
Закарпатський клуб переслідують невдачі після зміни наставника
Денисов: У Кобіна волосся дибки на голові від того, що відбувається у Минаї
#Денисов, #Кобін

Джерело - ТК Футбол.

Львівський Рух переміг Минай і втратив звання аутсайдера.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Якщо спуститися в підвал турнірної таблиці зі свічкою, де ніколи не горить світло або його не включають, там, в підвалі, можна почути звук води, що капає. Це зовсім не проблема з водопроводом або каналізацією, це сльози уболівальників Миная після матчу проти Руха. І саме Минай опустився на останню сходинку в турнірній таблиці.

Затертий до штампів, але актуальний, як затертість на модних джинсах, підходить до цього матчу девіз Хто більше хотів, той і переміг. При всій повазі, рівень команд не дає нам можливість говорити про естетику гри, але ми, мабуть, і не чекаємо цього від Руха або Миная. А ось відсутність бажання - це непробачно. Рух дійсно бажав і хотів, а Минай виглядав, як невміло танцюючий хлопець на дискотеці: дивишся і розумієш, що на повільний танець з красивою дівчиною шансів у такого хлопця немає.

Ми всі спілкуємося з Васею Кобіним, у нього волосся дибки на голові від того, що відбувається, коли він йшов. Хто сьогодні точно засне в гарному настрої, з чим ми його і вітаємо, це президент Руха Григорій Козловський. У нього тиждень видався просто не те щоб адреналіновий, скоріше, інфарктний. Ми всі знаємо, що у нього горіла будівля, яка знаходитися на території Академії Руха. На щастя, ніяк не постраждала всередині будівля. Він розповідав, що вже навіть меблі були всередині виставлені. Але гар всередину приміщення не потрапив. Будівельна бригада визнала, що це їх вина і будуть своїм коштом це ремонтувати. Згорів дах, будівля збереглася, Рух переміг і втратив звання аутсайдера", - сказав Денисов.

Раніше, Леоненко порадив Мілевському покинути Минай.

Коментарі ()
Произошла ошибка