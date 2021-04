Аталанта поверне захисника у Мілан

Аталанта не збирається викупляти контракт захисника Маттіа Кальдара в Мілана.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Після закінчення сезону 26-річний гравець повернеться в стан россонері. Тренерський штаб Аталанти не довірив захиснику місце в стартовому складі. Цього сезону Кальдара зіграв за клуб 8 матчів в усіх турнірах та не відзначився результативними діями.

