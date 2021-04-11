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Погба хоче повернутися в Ювентус

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Погба хоче повернутися в Ювентус
#Погба, #МЮ, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Лідер Манчестер Юнайтед Поль Погба може покинути англійську команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сторони не ведуть переговорів про продовження контракту. Якщо Погба матиме вибір, то він хотів би повернутися в Ювентус, тому що там він досяг найбільшого успіху.

Перешкодою для трансферу може стати висока зарплата 28-річного футболіста - він отримує 15 мільйонів Євро на рік.

У цьому сезоні Погба зіграв 20 матчів за Манчестер Юнайтед, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

Нагадаємо, Ювентус готує продаж двох гравців заради трансферу Погба.

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