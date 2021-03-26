Ювентус готує продаж двох гравців заради трансферу Погба

Поль Погба може повернутися у Ювентус

Півзахисники Ювентуса Аарон Ремзі та Адріен Рабйо ризикують попрощатись з туринцями через потенційний трансфер півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє Calciomercato.

У Ювентусі хочуть таким чином звільнити місце у складі для хавбека Манчестер Юнайтед, а також підзаробити на продажі своїх гравців.

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За інформацією ЗМІ, у послугах Рабйо зацікавлені Ман Сіті та Барселона, а Ремзі перебуває на радарах Вес Гема та Крістал Пелас.

Чинний контракт Поля з МЮ розрахований до літа 2022-го. У нинішньому сезоні АПЛ Погба провів 19 матчів, в яких відзначився трьома голами.

Раніше, Сульшер відреагував на продовження контракту з Погба.