Ланс та Сент-Етьєн здобули впевнені перемоги. Результати матчів 32 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 32-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
32 тур, 11 квітня
Ренн - Ланс 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 52 Террієр
Брест - Нім 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 Коне, 1:1 - 26 Чардоннет
Ланс - Лор’ян 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 16 Какута, 1:1 - 29 Моффі, 2:1 - 39 Коррентен, 3:1 - 55 Калімуендо, 461 - 88 Банза (пен)
Ніцца - Реймс 0:0
Сент-Етьєн - Бордо 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 9 Хван, 1:1 - 19 Хазрі, 2:1 - 23 Хазрі, 3:1 - 72 Хазрі (пен), 4:1 - 81 Юссуф
Раніше, ПСЖ контактував з агентами Салаха.