ПСЖ контактував з агентами Салаха

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може перейти до ПСЖ.
Про це повідомляє Téléfoot.
Минулого місяця між паризьким клубом і агентами 28-річного футболіста були встановлені перші контакти.
Mais la piste privilégiée par les dirigeants du PSG au Qatar est celle menant à Mohamed Salah, sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023— Téléfoot (@telefoot_TF1) April 11, 2021
Des premiers contacts ont même été établis entre le PSG et les représentants du joueur le mois dernier (@JulienMaynard) pic.twitter.com/cihNOVaBdV
Контракт Салаха з Ліверпулем дійсний до 2023 року.
Раніше повідомляли, що Реал має намір підписати Салаха влітку