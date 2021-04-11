ПСЖ контактував з агентами Салаха

Раніше повідомляли, що Реал має намір підписати Салаха влітку

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може перейти до ПСЖ.

Про це повідомляє Téléfoot.

Минулого місяця між паризьким клубом і агентами 28-річного футболіста були встановлені перші контакти.

Mais la piste privilégiée par les dirigeants du PSG au Qatar est celle menant à Mohamed Salah, sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023



Des premiers contacts ont même été établis entre le PSG et les représentants du joueur le mois dernier (@JulienMaynard) pic.twitter.com/cihNOVaBdV — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 11, 2021

Контракт Салаха з Ліверпулем дійсний до 2023 року.

Раніше повідомляли, що Реал має намір підписати Салаха влітку