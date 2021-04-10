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Дзаньоло пропустить Євро через травму коліна

Сьогодні 14:12 160 0
Хавбек буде готуватися до чемпіонату світу
Дзаньоло пропустить Євро через травму коліна
#Дзаньоло, #Рома

Джерело - Football Italia.

Півзахисник збірної Італії Ніколо Дзаньоло не зможе взяти участь у фінальному турнірі Євро-2020.

Про це він розповів порталу Football Italia.

"Я розчарований, але моя мета - підготуватися до чемпіонату світу наступного року", - сказав Дзаньоло.

У вересні 2020-го хавбек Роми порвав хрести вдруге за рік і ще не грав в цьому сезоні.

Очікується, що 21-річний гравець відновить тренування в кінці квітня або на початку травня.

Нагадаємо, Рома обіграла Аякс у чвертьфіналі Ліги Європи.

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