Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє гостьовий матч 21 туру Української Прем'єр-ліги проти Маріуполя.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Маріуполь: Гальчук, Биков, Чоботенко, Сагуткін, Ухань, Кошков, Петерман, Стасюк, Меліченко, Кулієв, Трофимюк
Запасні: Кудрик, Царюк, Шушко, Тищенко, Козицький, Плакса
Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Сіпріано, Степаненко, Майкон, Тете, Патрік, Соломон, Мораес
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Антоніо, Судаков, Мудрик, Дентіньо, Фернандо, Матвієнко
Поєдинок розпочнеться о 14:00.
Нагадаємо, Коноплянка пропустить три тижні через травму.