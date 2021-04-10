Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє гостьовий матч 21 туру Української Прем'єр-ліги проти Маріуполя. Матч відбудеться у Києві на НСК Олімпійському в суботу, 21 квітня, о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Маріуполь - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі гірники вдома розгромили суперника - 4:1. У 20 турі Маріуполь влаштував гольовий феєрверк із Інгульцем, перемігши з рахунком 4:3, а Шахтар у Полтаві переміг Восклу (0:2). Підопічні Каштру продовжують переслідувати лідера, Динамо, набравши 42 очка та відстаючи на 7 від киян. У Маріуполя після 20 ігор 21 очко. Азопці посідають 9 сходинку в чемпіонаті.