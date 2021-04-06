Рома знайшла несподівану заміну Фонсеці

Джерело - football24.ua.
Рома продовжує пошук заміни для головного тренера Паулу Фонсеки, контракт якого завершується 30 червня.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Спортивний директор римлян Тьягу Пінту вже контактує з потенційними кандидатами на посаду нового тренера. Ними є два португальці – Сержіу Консейсау з Порту та Рубен Аморім зі Спортінга.
Пріоритетом є перший, адже його контракт з "драконами" завершується влітку. Зауважимо, саме Порту під керівництвом Консейсау вибив Ювентус в 1/8 фіналу ЛЧ.Сторони вже провели перемовини, але сам португалець попросив їх відкласти, адже зараз він зосереджений на чвертьфіналі ЛЧ проти Челсі.
Щоправда, у Роми є й інші кандидатури – зокрема, називають імена Івана Юріча (Верона), безробітного Мауріціо Саррі та наставника Аталанти Джан П'єро Гасперіні. А от Массіміліано Аллегрі, якого теж сватали в Рим, навряд чи очолить "джалороссі". Наразі Рома не розглядає його як можливого наступника Фонсеки.