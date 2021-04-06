Рома знайшла несподівану заміну Фонсеці

У Роми може змінитися тренер

Рома продовжує пошук заміни для головного тренера Паулу Фонсеки, контракт якого завершується 30 червня.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Спортивний директор римлян Тьягу Пінту вже контактує з потенційними кандидатами на посаду нового тренера. Ними є два португальці – Сержіу Консейсау з Порту та Рубен Аморім зі Спортінга.

Пріоритетом є перший, адже його контракт з "драконами" завершується влітку. Зауважимо, саме Порту під керівництвом Консейсау вибив Ювентус в 1/8 фіналу ЛЧ.Сторони вже провели перемовини, але сам португалець попросив їх відкласти, адже зараз він зосереджений на чвертьфіналі ЛЧ проти Челсі.

Щоправда, у Роми є й інші кандидатури – зокрема, називають імена Івана Юріча (Верона), безробітного Мауріціо Саррі та наставника Аталанти Джан П'єро Гасперіні. А от Массіміліано Аллегрі, якого теж сватали в Рим, навряд чи очолить "джалороссі". Наразі Рома не розглядає його як можливого наступника Фонсеки.