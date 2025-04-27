Лідери Реала отримають дискваліфікації за підсумками матчу з Барселоною

Джуд Беллінгем, Антоніо Рюдігер та Лукас Васкес отримали червоні картки в фінальному матчі Кубку Іспанії проти Барселони та ризикують пропустити декілька наступних поєдинків.

Про це повідомляє BBC.

Попри те, що усі свої картки лідери мадридців отримали на лаві для запасних, арбітр вказав їх у своєму рапорті. До того ж Рюдігер жбурнув у бік Бенгочеа кубик льоду, через що комісія може це розцінити як "напад на арбітра".

У випадку, якщо це вважатиметься "легкою загрозою", то німецького захисника дискваліфікують на строк до 12 матчів. Якщо ж комісія розглядатиме інцидент як більш серйозний, то санкція може сягати до одного року усунення.

Окрім того, тривалі дискваліфікації за свої емоції можуть отримати Джуд Беллінгем та Лукас Васкес, які втратили контроль над собою через скасований гол Кіліана Мбаппе.

Попри це, арбітр у своєму звіті не вказав слова Беллінгема про те, що "кожне рішення, де 50 на 50, суддя ухвалює на користь Барселони", що також могло додати провини англійцю.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.