По завершенні сезону в УПЛ Луїш Каштру в будь-якому випадку у Шахтарі не залишиться.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Упевнений, що Каштру в будь-якому випадку в Шахтарі не залишиться, навіть якщо донецький клуб дивом виграє чемпіонат. Тому що зараз всередині команди занадто багато проблем.

Є проблема Тайсона, всі знають, що він специфічний футболіст, але він дуже хороша людина і з ним можна було б знайти спільну мову. Його положення не додає впевненості іншим ветеранам. Насправді має місце конфлікт між молодими і старшими. Те, що зараз відбувається в Шахтарі, це не проблема футболістів, а проблема роздягальні: тренер в ній не авторитет.

Ветерани Каштру не вірять, а молоді, на яких він розраховував - де вони? Я б сказав, що в команді зараз швидше Пятов і Степаненко авторитети, а не Каштру", - сказав Циганик.