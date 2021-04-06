Барселона найближчим часом хоче продовжити контракт з Дембеле

Джерело - Чемпіон.
Форвард Барселони Усман Дембеле може продовжити контракт з клубом.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Головний тренер каталонців Роналд Куман задоволений грою 23-річного француза. Найближчим часом керівництво Барселони почне переговори про продовження контракту з гравцем.
Koeman: "I would like Ousmane Dembélé to stay”. Barcelona are set to open negotiations and offer him a new contract - one of Laporta’s priorities.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2021
Many clubs are interested in Dembele if an agreement will not reached. But Barça will push in the next weeks. 🔴 #FCB @HagridFCB
У цьому сезоні Дембеле провів 36 матчів за Барселону, 10 голів і зробив 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче купити Дембеле.