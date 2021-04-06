 Барселона найближчим часом хоче продовжити контракт з Дембеле | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона найближчим часом хоче продовжити контракт з Дембеле

Сьогодні 11:39 488 0
Французький форвард може залишитися у каталонському клубі
Барселона найближчим часом хоче продовжити контракт з Дембеле
#Барселона, #Дембеле

Джерело - Чемпіон.

Форвард Барселони Усман Дембеле може продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Головний тренер каталонців Роналд Куман задоволений грою 23-річного француза. Найближчим часом керівництво Барселони почне переговори про продовження контракту з гравцем.

У цьому сезоні Дембеле провів 36 матчів за Барселону, 10 голів і зробив 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче купити Дембеле.

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