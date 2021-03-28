 Манчестер Юнайтед зацікавився вінгером Барселони | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед зацікавився вінгером Барселони

Сьогодні 21:55 255 0
Дембеле може перейти в англійський клуб
Манчестер Юнайтед зацікавився вінгером Барселони
#МЮ, #Барселона, #Дембеле

Джерело - sport.ua.

Англійський Манчестер Юнайтед активно цікавиться 23-річним вінгером каталонської Барселони і збірної Франції Усманом Дембеле.

Про це повідомляє Sport.es.

Перехід може відбутися вже наступного літа. Минулого року Манчестер Юнайтед вже намагався підписати футболіста, але тоді трансфер не відбувся.

Дембеле захищає кольори Барселони з літа 2017 року після переходу з дортмундської Боруссії за €135 мільйонів. У поточному сезоні Усман провів за блаугранас 35 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Контракт Дембеле із Барселоною розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість гравця складає €50 мільйонів.

Раніше, Дембеле у складі збірної Франції забив гол у ворота Казахстану.

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