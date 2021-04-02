Італійські клуби зацікавилися нападником Львова

Джерело - sport.ua.
24-річний форвард Львова Шина зацікавив відразу кілька клубів з Італії.
Про це повідомляє Calciomercatoweb.it.
Дані про зацікавленість в послугах бразильця з Апеннінського півострова підтверджують агент Шини Ренату Мартінес і його партнер Пауло Аффонсо.
Також наголошується, що Шина міг покинути Львів ще рік тому, але тоді про трансфер форварда з синьо-золотими левами не зміг домовитися швейцарський Лугано.
Контракт Шини зі Львовом розрахований до кінця 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.
У нинішньому розіграші УПЛ на рахунку Шини 13 матчів, 2 голи і 2 асисти. Одним забитим м'ячем і результативною передачею бразилець відзначився у поєдинку проти Шахтаря, коли Львів здобув сенсаційну перемогу - 3:2.
Раніше, Львів на виїзді поступився СК Дніпро-1.