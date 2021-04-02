Джерело - football24.ua.
Вінгер Динамо Жерсон Родрігес потрапив у сферу інтересів турецького Бешикташа.
Про це повідомляє Fotomac.
Турецький гранд не зміг домовитись щодо викупу Дженка Тосуна з Евертона та почав пошуки заміни лідеру атаки. Саме тому Бешикташ звернув увагу на Жерсона Родрігеса, який продемонстрував шикарну форму в складі збірної Люксембургу.
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Турки вже почали переговори із гравцем та сподівається, що зможе домовитись із київським Динамо щодо трансферу.
Родрігес зіграв 29 матчів у складі Динамо в поточному сезоні, в яких забив 5 голів та віддав результативну передачу.