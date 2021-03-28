ПСЖ викупить контракт Флоренці у Роми

Футболіст обійдеться парижанам у €9 мільйонів

ПСЖ бажає викупити у римської Роми контракт правого захисника Алессандро Флоренці.

Про це повідомляє Calciomercato.

Футболіст виступає за ПСЖ на правах оренди з вересня минулого року. У паризькому клубі задоволені Флоренці і хочуть зберегти гравця. Сума угоди складе €9 мільйонів.

У поточному сезоні Флоренці провів за ПСЖ 29 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

В активі Флоренці 41 матч за збірну Італії, де він забив два м'ячі.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ікарді задля трансферу Мессі.