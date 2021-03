Бока Хуніорс підпише голкіпера Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро після закінчення сезону може перейти в Бока Хуніорс на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб з Буенос-Айреса має намір підписати 34-річного аргентинця слідом за захисником Маркосом Рохо, який покинув манкуніанців на початку лютого.

After Marcos Rojo, Boca Juniors are trying to convince also Sergio Romero to join the club as a free agent. The Argentinian goalkeeper has already received many proposals as he’s gonna leave Manchester United at the end of the season. 🔴🇦🇷 #MUFC @CLMerlo