Бока Хуніорс підпише голкіпера Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро після закінчення сезону може перейти в Бока Хуніорс на правах вільного агента.
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Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Клуб з Буенос-Айреса має намір підписати 34-річного аргентинця слідом за захисником Маркосом Рохо, який покинув манкуніанців на початку лютого.
After Marcos Rojo, Boca Juniors are trying to convince also Sergio Romero to join the club as a free agent. The Argentinian goalkeeper has already received many proposals as he’s gonna leave Manchester United at the end of the season. 🔴🇦🇷 #MUFC @CLMerlo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2021