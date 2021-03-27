Бока Хуніорс підпише голкіпера Манчестер Юнайтед

Раніше Рохо перейшов з МЮ до Боки

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро після закінчення сезону може перейти в Бока Хуніорс на правах вільного агента.

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Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб з Буенос-Айреса має намір підписати 34-річного аргентинця слідом за захисником Маркосом Рохо, який покинув манкуніанців на початку лютого.