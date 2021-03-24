Мер Харкова вказав на роль Ярославського у відновленні Металіста

Олександр Ярославський готовий повністю взяти на себе фінансовий аспект відродження Металіста.

Про це розповів в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

"Що стосується фінансових аспектів, то я говорив з Олександром Ярославським, він готовий взяти це питання повністю на себе. В юридичному плані теж немає непереборних проблем.

Ми зараз працюємо над питаннями повернення колишньої власності клубу і, я впевнений, що з цим моментом ми розберемося.

Нещодавно ми з Олександром Ярославським разом їздили на базу клубу в Високому, потім на ОСК Металіст і в дитячо-юнацьку школу команду.

Оглядали поля, де тренуються футболісти і дітки займаються. Бачили стан корпусів, роздягалень, кімнат відпочинку і устаткування тренажерних залів. На жаль, все це знаходиться не в найкращому стані.

Так що це питання потрібно вирішувати, і воно потребує грошових коштів. Адже нам потрібні не тільки стадіон і база. Дуже потрібна дитяча академія, потрібні молоді талановиті харківські футболісти, які в перспективі підсилять команду.

Щоб інфраструктура не руйнувалася і далі, питання з власністю повинно бути вирішено терміново", - розповів Терехов.