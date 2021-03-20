Шевчук: Останнім часом Миколенко збавив

Джерело - footballua.tv.
Колишній футболіст Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук оцінив гру захисника Динамо Віталія Миколенко.
Про це розповів сам футболіст.
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"Миколенко - футболіст дуже високого рівня, перспективний, обдарований, але останнім часом він збавив. Раніше він був більш агресивним в атаці, надійніший в обороні, але останнім часом цього не видно.
Віталій повинен додати, повернутися на той рівень, на якому він був пів року тому", - розповів Шевчук.
У поточному сезоні УПЛ Миколенко зіграв 14 ігор, в яких зробив одну результативну передачу.