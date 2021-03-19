Колишній гравець донецького Шахтаря та збірної України В’ячеслав Шевчук привітав переможців конкурсу "Викради тачку у Favbet". Як взяти участь в акції читайте тут.

Ексфутболіст зателефонував щасливцям, щоб повідомити про їхню перемогу та почути неймовірні емоції від того, що вони стали власниками авто.

Переможці отримали авто Ford EcoSport. Ними стали: Володимир з Харкова, який фанатіє за англійський футбол та чекає відродження легендарного Металіста. Вболівальник Динамо з Одещини Володимир та Назар з Тернопільщини, який зрадів, почувши голос Шевчука, оскільки давно вболіває за Шахтар.

Відзначимо, що конкурс “Викради тачку у Favbet” відбувається у три етапи по 6 тижнів. Протягом яких буде подаровано 6 автомобілів Ford Ecosport та 1 Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Захід “Викради тачку у Favbet” триватиме до липня 2021 року.