Російський арбітр проігнорував акцію Black Lives Matter перед матчем Ліги чемпіонів

Російські арбітри не підтримали акцію Black Lives Matter

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Боруссія М розсудила бригада арбітрів з Росії.

Головний суддя поєдинку Сергій Карасьов проігнорував акцію Black Lives Matter та не встав на коліно.

Перед матчем він дав свисток та футболісти обох команд стали на одне коліно. Ця традиція відбувається перед кожним футбольним матчем на знак протесту проти расизму та поліцейського насилля у стосунках з темношкірими.

Не лише головний арбітр зустрічі проігнорував цю акцію. Його підтримала вся бригада суддів, яку склали Ігор Демешко та Максим Гаврилін. Вони спокійно стояли та чекали поки завершить акція.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Боруссію у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.