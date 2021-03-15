Збірна Іспанії оголосила склад на матчі відбору на ЧС-2022

25 березня Іспанія зіграє з Грецією

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке оголосив склад команди на стартові матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

Про це повідомляє пресслужба збірної Іспанії.

В кінці березня Іспанія зіграє з Грецією, Грузією і Косово. Почне відбір команда Луїса Енріке домашнім матчем з греками 25 березня.

Влітку Іспанія зіграє на чемпіонаті Європи-2020. Суперниками в групі E будуть Швеція, Польща і Словаччина.

Склад збірної Іспанії

Воротарі: Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Англія), Унаї Симон (Атлетик), Роберт Санчес (Брайтон, Англія);

Захисники: Педро Порро (Спортинг, Португалія), Ерік Гарсія (Манчестер Сіті, Англія), Серхіо Рамос (Реал), Дієго Льоренте (Лідс, Англія), Иньиго Мартінес (Атлетик), Жорді Альба (Барселона), Хосе Луїс Гайя (Валенсія );

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Педрі (обидва - Барселона), Родрі, Ферран Торрес (обидва - Манчестер Сіті, Англія), Тьяго Алькантара (Ліверпуль, Англія), Маркос Льоренте, Коке (обидва - Атлетико), Серхіо Каналес (Бетіс), Фабіан Руїс (Наполі, Італія);

Нападники: Жерар Морено (Вільярреал), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Ювентус, Італія), Браян Хіль (Ейбар), Дані Олмо (Лейпциг).

Нагадаємо, Бензема вирвав для Реала перемогу над Ельче у Ла-Лізі.