Сабо: Настільки фартового тренера, як Луческу, я не бачив

Динамо буде важко у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вільярреала.

Про це розповів колишній головний тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо.

"Я все життя думав, що мій друг Валерій Васильович Лобановський фартовий. Але настільки фартового тренера, як Луческу, я не бачив. Великий Фергюсон, коли вигравав Лігу Чемпіонів в 1999 році, сказав, що недостатньо бути великим тренером, має бути і везіння. У Луческу дуже багато везіння.

Вільярреал — це велика команда, там хороші футболісти. Вони зараз на сьомому місці в чемпіонаті, це непоганий результат. Киянам буде важко.

Я зараз не бачу, щоб Циганков був провідним гравцем в Динамо. Провідний футболіст — це той, який тягне команду за собою, весь час в атаці, весь час створює моменти. Зараз ключовий гравець — це Віталій Буяльський. Він завжди на вістрі, грає небезпечно. Якщо Циганков не зможе вийти через травму, то швидше за все, вийде Родрігеш. Він багато рухається, активний, але не все у нього виходить. Проте, він може повести партнерів за собою", — сказав Сабо.