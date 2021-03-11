УЄФА назвала команду тижня Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
УЄФА визначила футболістів, які найяскравіше проявили себе за підсумками двох ігрових днів у Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Команда тижні в Лізі чемпіонів:
Голкіпер: Навас (ПСЖ)
Захисники: Александр-Арнольд, Кабак, Філліпс (усі – Ліверпуль)
Півзахисники: Фабінью (Ліверпуль), К'єза (Ювентус), Олівейру (Порту)
Нападники: Салах,Мане (обидва – Ліверпуль), Голанд (Борусія Д), Ен-Несері (Севілья)
🔴 The Reds dominate this week's #UCLfantasy XI 👏#UCL | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2021