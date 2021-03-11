УЄФА назвала команду тижня Ліги чемпіонів

Стала відома команда тижня Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

УЄФА визначила футболістів, які найяскравіше проявили себе за підсумками двох ігрових днів у Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Команда тижні в Лізі чемпіонів:

Голкіпер: Навас (ПСЖ)

Захисники: Александр-Арнольд, Кабак, Філліпс (усі – Ліверпуль)

Півзахисники: Фабінью (Ліверпуль), К'єза (Ювентус), Олівейру (Порту)

Нападники: Салах,Мане (обидва – Ліверпуль), Голанд (Борусія Д), Ен-Несері (Севілья)