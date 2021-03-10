Лідер Аталанти влітку може перебратися в Інтер

Ілічич незабаром покине клуб з Бергамо

Форвард Аталанти Йосип Ілічич цього літа може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Transfermarketweb.

33-річного футболіста хоче підписати Інтер. Контракт Ілічича з Аталантою закінчується влітку 2022 року. Таким чином, клуб з Бергамо зможе відпустити футболіста за невелику суму.

У цьому сезоні Ілічич зіграв 24 матчі за Аталанту, забив 6 м'ячів і віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, що влітку 2020 року в Ілічича була депресія, Аталанта була готова продати футболіста.

Раніше, Аталанта з Маліновським поступилася Інтеру у Серії А.