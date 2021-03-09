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Реал бажає підписати вінгера Манчестер Сіті

Сьогодні 12:09 694 0
Марез може стати гравцем мадридського клубу
Реал бажає підписати вінгера Манчестер Сіті
#Марез, #Реал

Джерело - sport.ua.

Мадридський Реал зацікавлений у викупі контракту 30-річного алжирського вінгера Манчестер Сіті Ріяда Мареза.

Про це повідомляє Footmercato.

Головний тренер вершкових Зінедін Зідан сподівається із допомогою цього гравця зміцнити лінію атаки своєї команди. Але Манчестер Сіті не хоче відпускати важливого для містян футболіста в іспанський клуб.

Марез захищає кольори Манчестер Сіті з літа 2018 року після переходу з Лестера за €67,8 мільйона. У поточному сезоні Ріяд провів за містян 35 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Контракт Мареза з Манчестер Сіті розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста складає €48 мільйонів.

Раніше, Манчестер Юнайтед упевнено переміг Манчестер Сіті у 27 турі АПЛ.

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