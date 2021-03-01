Динамо почало продаж квитків на матч з Вільярреалом

Матч відбудеться на НСК Олімпійський у четвер, 11 березня

Джерело - фК Динамо.

У понеділок, 1 березня, розпочинається продаж квитків на матч 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2020/21, у якому Динамо прийме іспанський Вільярреал.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Матч відбудеться на НСК Олімпійський у четвер, 11 березня. Початок - о 19:55.

Як відомо, Кабінет міністрів України своєю постановою №104 від 17 лютого 2021 року дозволив уболівальникам відвідувати спортивні змагання.

Квитки надійшли у продаж та доступні для покупки лише онлайн - на сайтах наших партнерів Esport.in.ua та Karabas.

Нагадаємо, Динамо на виїзді розгромило Львів у 16 турі УПЛ.