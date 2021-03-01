Луческу: Динамо важливо зберегти переможний ритм

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вказав на важливість перемоги над ФК Львів у 16 турі УПЛ.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Ми здобули важливу перемогу в контексті того, що у нас був складний тиждень в плані перельотів і роз'їздів. Крім того, ми проводили ігри через два дні на третій. Потрібно продовжувати в тому ж дусі і не переривати свою переможну серію. Вийшов хороший перший тайм з двома забитими м'ячами, з нашою територіальною перевагою і хорошим контролем м'яча. Схожим вийшов і другий тайм, правда, ми допустили кілька помилок і пропустили кілька контратак суперника, але в цілому, за кількістю моментів і гольових ситуацій ми перемогли заслужено.

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У нас молоді гравці, команда вчиться і стає професійнішою від гри до гри. Повторюся, для нас важливо зберегти переможний ритм. Якщо переміг в одному матчі, це не означає, що другий можна грати абияк. Важлива перемога, яка приносить наступну перемогу. У цьому плані ми повинні професійно зростати", - розповів Луческу.