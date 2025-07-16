Лестер розпочне сезон Чемпіоншипу з від'ємною кількістю очок – ЗМІ

Колишній чемпіон Англії Лестер розпочне сезон Чемпіоншипу з від'ємною кількістю очок через порушення правил сталого розвитку.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Роб Дорсетт.

Очікується, що "лисиці" отримають покарання у вигляді зняття дев'яти очок перед початком кампанії. Цікаво, що покарання застосовано за сезон-2023/24, коли Лестер грав у Чемпіоншипі та за підсумками розіграшу пробився до АПЛ.

🚨 @RobDorsettSky said that he expects #LCFC to have a 9 points deduction on Sky Sports News — FosseHub (@FosseHub) July 15, 2025

ФА вирішила відтермінувати покарання, оскільки воно не мало розповсюджуватись на елітний дивізіон. Сезон-2024/25 клуб завершив на 18 місці турнірної таблиці Прем'єр-ліги та разом із пониженням у класі отримав "-9" очок.

Очікується, що Лестер подасть апеляцію на це рішення, щоб принаймні скоротити кількість відібраних балів.

Раніше Лестер оголосив ім'я нового головного тренера, який повертатиме клуб до АПЛ.