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Лестер розпочне сезон Чемпіоншипу з від'ємною кількістю очок – ЗМІ

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 07:47
Лестер розпочне сезон Чемпіоншипу з від'ємною кількістю очок – ЗМІ
Лестер Сіті

Колишній чемпіон Англії Лестер розпочне сезон Чемпіоншипу з від'ємною кількістю очок через порушення правил сталого розвитку.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Роб Дорсетт.

Очікується, що "лисиці" отримають покарання у вигляді зняття дев'яти очок перед початком кампанії. Цікаво, що покарання застосовано за сезон-2023/24, коли Лестер грав у Чемпіоншипі та за підсумками розіграшу пробився до АПЛ.

ФА вирішила відтермінувати покарання, оскільки воно не мало розповсюджуватись на елітний дивізіон. Сезон-2024/25 клуб завершив на 18 місці турнірної таблиці Прем'єр-ліги та разом із пониженням у класі отримав "-9" очок.

Очікується, що Лестер подасть апеляцію на це рішення, щоб принаймні скоротити кількість відібраних балів.

Раніше Лестер оголосив ім'я нового головного тренера, який повертатиме клуб до АПЛ.

Лестер Сіті Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

Лестер Сіті

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