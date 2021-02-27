Рух розірвав контракт із захисником

27-річний український захисник став вільним агентом

Український захисник Ігор Бойчук покинув Рух.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Угоду розірвали за спільною згодою сторін.

Гравець приєднався до Руху у серпні минулого року. У своїй дебютній грі за львів’ян Ігор відзначився голом у ворота Ворскли. Однак, надалі дуже рідко з’являвся на полі. За пів року, проведених у клубі, універсальний оборонець взяв участь лише у трьох офіційних поєдинках - 2 в УПЛ та 1 в Кубку України.

Нагадаємо, Рух на останніх секундах переміг Колос у 16 турі УПЛ.