Рух на останніх секундах переміг Колос у 16 турі УПЛ

Рух вириває перемогу на останніх секундах

Джерело - Чемпіон.

У 16 турі української Прем'єр-ліги Колос вдома поступився Руху.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь львівського клубу

Відзначимо, що на 90-й хвилині арбітр вилучив півзахисника Руха Мар'яна Мисика за другу жовту картку, а на 91-й другу жовту картку отримав гравець Колоса Денис Костишин.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

16 тур, 27 лютого

Колос - Рух 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Мисак (автогол), 1:1 - 48 Кондраков, 1:2 - 90+6 Кухаревич

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Новак, Чорноморець, Антюх (Данфа 78), Богданов, Задоя (Мілько 53), Чурко (Ільїн 67), Оріховський (Костишин 68), Лисенко (Ісаєнко 78).

Рух: Мисак, Зец, Білий, Стаменкович, Мисик, Карасюк, Федорчук, Климчук (Бойчук 65), Притула (Кухарук 46), Кондраков (Кухаревич 65), Борячук (Гліга 90).

Попередження: Задоя (12), Костишин Д. (86, 90+1) - Зец (22), Білий (35), Федик (55 гол. тр, 90+2), Мисик (63, 90)

Вилучення: Костишин Д. (90+1) - Мисик (90)

Раніше, Маріуполь вирвав нічию в Дніпра-1 у 16 турі УПЛ.