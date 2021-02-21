Куртуа: Переможець Ла-Ліги не буде відомий до травня

Матч 24-го туру чемпіонату Іспанії з Вальядолідом (1:0) для Реала був ключовим.

Про це заявив голкіпер мадридців Тібо Куртуа.

"Ми знаємо, що це був ключовий матч, який чинив тиск на Атлетіко. Ми знали, що вони програли. Два місяці тому, коли наше лідерство здавалося неможливим, я сказав, що ми повинні продовжувати робити свою справу і завойовувати очки. Переможець Ла Ліги не буде визначений до травня. Ми повинні продовжувати тиснути, тому що кожна перемога важлива", - сказав Куртуа.