Пюнік підписав колишнього нападника Чорноморця

У поточному сезоні він грав за Чорноморець в Першій лізі

Джерело - Sport Arena.

Український нападник Олег Кожушко перейшов до вірменського Пюніка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб не став розголошувати інші умови угоди з форвардом.

23-річний Кожушко нинішній сезон починав в одеському Чорноморці. Раніше він також виступав за Дніпро, Дніпро-1 і Колос.

У 11 матчах одеситів у всіх турнірах Олег Кожушко забив один гол і зробив дві результативні передачі. На його рахунку також три матчі за молодіжну збірну України (один гол).

Раніше Пюнік підписав воротаря Германа Пенькова, захисників Ігоря Гончара, Антона Браткова та Валерія Болденкова, а також ексхавбека Ворскли Микиту Татаркова. Очолює вірменську команду екстренер кам'янської Стали і ПФК Львів Егіше Мелікян.