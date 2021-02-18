Динамо - Брюгге: букмекери не вірять в прохід української команди

Кияни починають свій шлях у плей-оф другого за значущістю клубного турніру Європи.

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо 18 лютого проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Брюгге.

Динамо - Брюгге: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

На думку букмекерів, Динамо не є фаворитом навіть домашнього матчу.

Так, на перемогу киян дається коефіцієнт 2,80, на нічию - 3,20, а на перемогу Брюгге - 2,75.

Також букмекери вважають бельгійський клуб фаворитом на прохід в наступний етап за підсумками двох зустрічей.

На Динамо букмекери виставили коефіцієнт 2,45, а на Брюгге - 1,59.