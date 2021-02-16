Швейцарський експерт: Буду дуже здивований, якщо рішення про технічну поразку України буде скасовано

У Швейцарії немає ажіотажу навколо справи CAS у справі Україна проти УЄФА, яку розглядає Спортивний арбітраж.

Про це заявив журналіст швейцарського видання Tages-Anzeiger Томас Шіффрль.

"У Швейцарії немає ажіотажу навколо цієї справи, яку буде розглядати Спортивний арбітраж. Мені здається, що 99,9% навіть не знають, що відбудеться це засідання.

Швейцарську сторону представля Роберт Брайт. Це генеральний секретар Асоціації футболу, також він є юристом від швейцарської сторони. Якщо ви запитаєте мою думку, то я вважаю, що найкращим рішенням було б - зіграти матч між Швейцарією та Україною 17 листопада або навіть пізніше.

Проблема для України - УЄФА не передбачило можливостей для перегравання таких матчів. Потрібно розуміти, що органи охорони здоров'я в період пандемії наділені великою владою і можуть приймати ось такі рішення. Хочу вибачитися, але я буду дуже здивований, якщо рішення про технічну поразку України буде скасовано", - сказав Шіффрль.