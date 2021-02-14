СК Дніпро-1 без шансів переграв Інгулець у 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 зустрічався з Інгульцем.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів.
СК Дніпро-1 - Інгулець 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Дуглас, 2:0 - 42 Кучеренко (авт)
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Піхальонок (Батагов 90+1), Ігнатенко, Когут (Ді Франко 77), Назаренко (Вагнер Гонсалвез 77), Чуже (Цуріков 90+1), Довбик (Хобленко 84).
Інгулець: Кринський, Шишка, Ковальов, Павлов (Семенко 46), Квасний, Запорожець (Білоцерковець 87), Кучеренко, Бартулович (Щедрий 68), Козак (Коваленко 68), Плохотнюк, Сітчінава (Мкомола 87).
Попередження: Когут (50), Назаренко (70), Гонсалвез (82) - Квасний (40) Плохотнюк (72, 89)
Вилучення: Плохотнюк (89)
Нагадаємо, Інгулець обіграв польський клуб у товариському матчі.