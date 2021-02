Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган був визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги у січні.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Хавбек відзначився п'ятьма забитими голами за минулий місяць.

