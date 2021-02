Гвардіола - найкращий тренер січня в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола визнаний найкращим тренером січня в англійській Прем'єр-лізі-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Іспанський фахівець отримав цю нагороду після того, як його команда здобула шість перемог поспіль в шести турах вищого дивізіону Англії і впевнене розташувалася на першому рядку в турнірній таблиці.

Минулого місяця Ман Сіті обіграв Челсі (3:1), Брайтон (1:0), Крістал Пелас (4:0), Астон Віллу (2:0), Вест Бромвіч (5:0), а також Шеффілд Юнайтед (1:0).

🤩 𝐒𝐈𝐗 matches, 𝐒𝐈𝐗 wins 🤩@ManCity boss Pep Guardiola is your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/KjFVkFr1BK