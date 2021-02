Ібрагімович забив 500-й та 501-й гол у клубній кар'єрі

Мілан розгромив Кротоне з рахунком 4:0 у 21 турі італійської Серії А.

Златан Ібрагімович оформив дубль. Ці голи стали для шведа 500-и та 501-и у клубній кар'єрі.

500 - Zlatan #Ibrahimovic has scored his 500th goal with clubs, considering all competitions, including 82 for AC Milan - only with PSG (156) has he scored more goals. Giant.#SerieATIM #MilanCrotone pic.twitter.com/KrmwZItFdM