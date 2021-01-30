Ібрагімовичу загрожує 10-матчева дискваліфікація

Златан Ібрагімович ризикує отримати тривалу дискваліфікацію через свою поведінку

Форварду Мілана Златана Ібрагімовича загрожує тривала дискваліфікація за конфлікт з нападником Інтера Ромелу Лукаку під час чвертьфінального матчу Кубка Італії.

Про це повідомляє La Stampa.

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39-річного шведа можуть відсторонити на десять матчів, якщо його визнають винним у прояві расизму в сторону бельгійського гравця.

Раніше повідомлялося, що Златан і Ромелу обійшлися дискваліфікацією на один матч.

Нагадаємо, Інтер вибив Мілан з Кубка Італії.