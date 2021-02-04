Лідер чемпіонату Вірменії підписав колишнього гравця Олександрії

Задерака в Олександрії провів 50 офіційних матчів

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

26-річний хавбек Максим Задерака продовжить кар’єру в Арараті.

Про це повідомляє пресслужба вірменського клубу.

Максим Задерака народився 7 вересня 1994 року в Олександрії. З 7 років розпочав займатися футболом. Коли йому виповнилося 16 років, підписав контракт з донецьким Металургом. У липні 2015 розпочав виступи за кам’янську Сталь.

У червні 2018 році перейшов до ФК Олександрія. У складі олександрійської команди провів 50 офіційних матчів, в яких забив два голи.

Раніше, Олександрія зіграла внічию з ЛКС Лодзь у контрольному матчі.