Лідер чемпіонату Вірменії підписав колишнього гравця Олександрії

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.
26-річний хавбек Максим Задерака продовжить кар’єру в Арараті.
Про це повідомляє пресслужба вірменського клубу.
Максим Задерака народився 7 вересня 1994 року в Олександрії. З 7 років розпочав займатися футболом. Коли йому виповнилося 16 років, підписав контракт з донецьким Металургом. У липні 2015 розпочав виступи за кам’янську Сталь.
У червні 2018 році перейшов до ФК Олександрія. У складі олександрійської команди провів 50 офіційних матчів, в яких забив два голи.
Раніше, Олександрія зіграла внічию з ЛКС Лодзь у контрольному матчі.