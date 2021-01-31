Шахтар скасував третій спаринг на зборах у Туреччині через коронавірус

Про це повідомляє пресслужба "гірників"

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар змушений скасувати третій контрольний поєдинок через спалах коронавірус в команді суперника.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Спочатку замість Слована суперником Шахтаря став Сілекс, а згодом матч проти Марібора довелося скасовувати.

Товариський матч між "гірниками" та словенською Мурою не відбудеться через позитивні тести на COVID-19 у гравців суперника.

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Сьогодні, 31 січня, Шахтар зіграє лише з Црвеною Звездою. Початок зустрічі о 16:00.