Яремчук: Чи піду з Гента – я це більше не вирішую

Нападник Гента Роман Яремчук відреагував на чутки, які пов'язують його з іншими командами.

Про це розповів сам футболіст.

"Багато розмов з приводу мене, я читаю. Дуже спокійно до цього ставлюся. У своїй голові я чітко бачу, як повинна розвиватися моя кар'єра. На цей момент покинути Гент взимку - це складне рішення.

Якщо є хороший варіант, команда - треба ризикувати, але ти повинен розуміти, що попереду Євро, ти повинен бути в формі, ти повинен забивати, у тебе повинна бути впевненість в своїх силах. Для мене найголовніше - це розвиток, розвиток в розумінні гри, додавати в кожному компоненті гри.

Я можу це робити в Генті на цей час. Чи піду - я це більше не вирішую. Мої бажання тут не враховують. Є люди, які вирішують за мене. Тому моє завдання бути сконцентрованим, готовим до кожного матчу і забивати якомога більше голів, щоб бути в хорошій формі до Євро", - сказав Яремчук.