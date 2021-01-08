Арсенал зацікавився Дракслером

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Арсенал націлився на 27-річного німецького атакувального півзахисника ПСЖ Юліана Дракслера.
Про це повідомляє журналіст Крістеан Фальк.
Футболіст входить у ТОП-лист Арсенала. Також каноніри розглядають кандидатуру 24-річного німецького хавбека дортмундської Боруссії Юліана Брандта, який грає на тій самій позиції.
True ✅ Julian Draxler @PSG_inside is behind Julian Brandt @BVB on the shortlist of @Arsenal Draxler is a free agent in summer pic.twitter.com/L5ALisxUPg— Christian Falk (@cfbayern) January 8, 2021
У поточному сезоні Дракслер провів за ПСЖ 10 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.
Контракт гравця з паризьким клубом розрахований до літа 2021-го року. Орієнтовна вартість Юліана становить €20 мільйонів.
Раніше, ПСЖ виставив Дракслера на трансфер.