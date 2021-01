Арсенал зацікавився Дракслером

Лондонський Арсенал націлився на 27-річного німецького атакувального півзахисника ПСЖ Юліана Дракслера.

Про це повідомляє журналіст Крістеан Фальк.

Футболіст входить у ТОП-лист Арсенала. Також каноніри розглядають кандидатуру 24-річного німецького хавбека дортмундської Боруссії Юліана Брандта, який грає на тій самій позиції.

True ✅ Julian Draxler @PSG_inside is behind Julian Brandt @BVB on the shortlist of @Arsenal Draxler is a free agent in summer pic.twitter.com/L5ALisxUPg