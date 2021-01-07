ПСЖ виставив Дракслера на трансфер

Клуб бажає позбутися відразу від двох гравців

Джерело - Чемпіон.

Французький Парі Сен-Жермен виставив півзахисника Юліана Дракслера на трансфер.

Про це повідомляє Get French Football News.

Німець як і раніше не хоче йти з клубу, не дивлячись на те що у нього залишилося всього шість місяців за контрактом. Спортивний директор ПСЖ Леонардо і головний тренер Маурісіо Почеттіно проведуть зустріч наступного тижня, яка буде присвячена зимовому трансферному вікну, на якій обговорять і ситуацію з Дракслером.

Клуб бажає позбутися відразу від двох гравців центру поля - 26-річного Леандро Паредеса і 27-річного німця Юліана Дракслера.

Нагадаємо, Рамос планує перейти до ПСЖ.