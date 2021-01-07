 ПСЖ виставив Дракслера на трансфер | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ виставив Дракслера на трансфер

Вчора 23:10 283 0
Клуб бажає позбутися відразу від двох гравців
ПСЖ виставив Дракслера на трансфер
#ПСЖ, #Дракслер

Джерело - Чемпіон.

Французький Парі Сен-Жермен виставив півзахисника Юліана Дракслера на трансфер.

Про це повідомляє Get French Football News.

Німець як і раніше не хоче йти з клубу, не дивлячись на те що у нього залишилося всього шість місяців за контрактом. Спортивний директор ПСЖ Леонардо і головний тренер Маурісіо Почеттіно проведуть зустріч наступного тижня, яка буде присвячена зимовому трансферному вікну, на якій обговорять і ситуацію з Дракслером.

Клуб бажає позбутися відразу від двох гравців центру поля - 26-річного Леандро Паредеса і 27-річного німця Юліана Дракслера.

Нагадаємо, Рамос планує перейти до ПСЖ.

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