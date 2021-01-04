Мессі не потрапив до збірної 2020 року за версією L'Equipe

Французькі журналісти визначили команду року

Нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі не потрапив до символічної збірну року за версією L'Equipe.

У команду року увійшло відразу п'ять футболістів Баварії, яка в минулому сезоні виграла Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Бундеслігу, Кубок Німеччини і Суперкубок своєї країни.

Воротар: Мануель Ноєр (Баварія).

Захисники: Альфонсо Девіс (Баварія), Серхіо Рамос (Реал), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль).

Півзахисники: Тьяго Алькантара (Баварія / Ліверпуль), Джошуа Кімміх (Баварія), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Неймар (ПСЖ).

Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовський (Баварія).