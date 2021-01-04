Мессі не потрапив до збірної 2020 року за версією L'Equipe

Джерело - lequipe.fr.
Нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі не потрапив до символічної збірну року за версією L'Equipe.
У команду року увійшло відразу п'ять футболістів Баварії, яка в минулому сезоні виграла Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Бундеслігу, Кубок Німеччини і Суперкубок своєї країни.
Воротар: Мануель Ноєр (Баварія).
Захисники: Альфонсо Девіс (Баварія), Серхіо Рамос (Реал), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль).
Півзахисники: Тьяго Алькантара (Баварія / Ліверпуль), Джошуа Кімміх (Баварія), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Неймар (ПСЖ).
Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовський (Баварія).