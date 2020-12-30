Караваєв назвав перешкоду трансферу Миколенка у Мілан

Олександр Караваєв прокоментував трансфер Віталія Миколенка

Джерело - SportArenaTV.

Захисник Динамо Олександр Караваєв оцінив можливий перехід Віталія Миколенка у Мілан.

Про це розповів сам футболіст.

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"Миколенко в Мілан? Звичайно, тільки треба мову підучити. І все. Він і на нашою мовою не надто розмовляє. Можливо, він почне заново вчити іншу мову і все буде добре", – розповів Караваєв.

У літнє трансферне вікно з'являлась інформація, нібито Мілан всерйоз зацікавлений у переході Миколенка, проте клуби не змогли домовитись щодо вартості.

У поточному сезоні Миколенко провів за Динамо 17 матчів у всіх турнірах, де віддав 2 результативні передачі.